Сергей Собянин поздравил журналистов Москвы с Днем печати

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил журналистов столицы с Днем печати. Поздравление опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.



«Этот профессиональный праздник объединяет десятки тысяч московских журналистов — сотрудников газет и журналов, теле- и радиокомпаний, информационных агентств и интернет-изданий», - в частности, говорится в телеграмме.



«Вы задаете высокие стандарты качественной прессы, во многом определяете лицо современной отечественной журналистики», - отметил Собянин.