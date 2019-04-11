11 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московском парламентском центре состоялась процедура избрания еще 15 членов Общественной палаты города Москвы, которые вошли в III созыв.



30 ранее утвержденных депутатами Мосгордумы и мэром Москвы Сергеем Собяниным общественников выбрали еще 15 членов палаты из числа кандидатов, выдвинутых местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории города Москвы.



Таким образом, 11 апреля в состав ОП Москвы вошли: Сергей Минаев, Норайр Блудян, Константин Горяинов, Олег Зоря, Евгений Козеев, Вадим Ковалев, Сергей Куликов, Сергей Ладочкин, Илья Массух, Михаил Михальчев, Вера Москвина, Наталья Присецкая, Амир Сараков, Филипп Смирнов, Александр Шумский.



Всего в третий состав вошли 45 человек - представителей разных сфер общественной жизни.



До конца апреля Общественная палата Москвы проведет первое общее собрание, на котором будут выбраны председатель, заместители председателя и сформированы профильные Комиссии.