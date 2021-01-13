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Общество     13.01.2021 20:35

Шереметьев перестал быть депутатом Мосгордумы

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Теги:  КПРФ  Мосгордума  Олег Шереметьев  Шереметьев  Алексей Шапошников  Шапошников 

13 января. Mossovetinfo.ru – Олег Шереметьев, который был осужден по уголовному делу о мошенничестве перестал быть депутатом Московской городской Думы. Об этом сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ.

Как пояснил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, согласно закону, полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении этого депутата. Досрочное прекращение полномочий оформляется постановлением думы.

В августе 2020 года в отношении Шереметьева (фракция КПРФ) было возбуждено уголовное дело. По версии следствия в период с ноября 2019 по февраль 2020 Шереметьев ежемесячно предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на суммы от 350 до 600 тысяч рублей, мотивируя их заведомо ложными данными о выполнении помощником «заданий особой важности и сложности». Отмечалось, что эти деньги Шереметьев присваивал и пользовался ими по своему усмотрению, а бюджету столичного парламента был причинен ущерб в размере более 2 миллионов рублей.  Сам Шереметьев свою вину не признал.

22 октября был он признан виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Мосгорсуд 13 января оставил в приговор в силе.


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Теги: 
КПРФ  Мосгордума  Олег Шереметьев  Шереметьев  Алексей Шапошников  Шапошников 

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