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Общество     10.05.2019 12:51

Сильный дождь пройдет в Москве вечером 10 мая

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Теги:  погода  прогноз погоды 

10 мая. Mossovetinfo.ru – Сильный дождь ожидается в Москве вечером в пятницу, 10 мая. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Днем ожидается переменная облачность, +18..20°. В ночь на 11 мая также ожидается сильный дождь, возможна гроза, температура +16..18°.

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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