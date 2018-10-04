4 октября. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о сильном ветре, который ожидается в Москве вечером в четверг, 4 октября.



По прогнозам синоптиков, с 16:00 4 октября и до 04:00 5 октября в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 15-17 метров в секунду.



Граждан просят соблюдать осторожность, не укрываться от непогоды под деревьями, обходить шаткие и широкоформатные конструкции, не парковать под деревьями автомобили.