4 октября. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о сильном ветре, который ожидается в Москве вечером в четверг, 4 октября.
По прогнозам синоптиков, с 16:00 4 октября и до 04:00 5 октября в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 15-17 метров в секунду.
Граждан просят соблюдать осторожность, не укрываться от непогоды под деревьями, обходить шаткие и широкоформатные конструкции, не парковать под деревьями автомобили.
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