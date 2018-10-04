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Общество     04.10.2018 14:52

Сильный ветер ожидается в Москве вечером 4 октября

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Теги:  МЧС  предупреждение  погода 

4 октября. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о сильном ветре, который ожидается в Москве вечером в четверг, 4 октября.

По прогнозам синоптиков, с 16:00 4 октября и до 04:00 5 октября в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 15-17 метров в секунду.

Граждан просят соблюдать осторожность, не укрываться от непогоды под деревьями, обходить шаткие и широкоформатные конструкции, не парковать под деревьями автомобили.


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Карта места

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Теги: 
МЧС  предупреждение  погода 

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