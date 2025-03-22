Синьхуа опубликовала статью как «Правила из восьми пунктов» меняют Китай

30 марта — Mossovetinfo.ru — Коммунистическая партия Китая (КПК) запустила четырехмесячную кампанию с участием около 100 млн своих членов по усиленному соблюдению «Правил из восьми пунктов», которые в течение последних 12 лет в значительной мере содействовали стилевому строительству КПК как правящей партии. Об этом сообщается в статье Синьхуа, размещенной на сайте агентства.



«Эта воспитательная кампания была спланирована не кем иным, как высшим руководителем Китая Си Цзиньпином. В ходе инспекционной поездки на юго-запад Китая на прошлой неделе Си Цзиньпин призвал парторганизации всех уровней тщательно организовывать и проводить эту кампанию», - отмечается в статье.



Си Цзиньпин «призвал соединить работу по выправлению стиля и устрожению дисциплины с борьбой против коррупции, а также прилагать неустанные усилия для искоренения почвы и условий, порождающих коррупцию».



Отмечается, что «всестороннее устрожение внутрипартийного управления является отличительной чертой и краеугольным камнем руководства Си Цзиньпина. В своем первом выступлении в качестве новоизбранного генерального секретаря ЦК КПК в ноябре 2012 года он откровенно указал, что партия стоит перед лицом «многих суровых вызовов», особенно коррупции».



Стиль партии имеет решающее значение для завоевания поддержки народа и является вопросом, от которого зависит судьба партии, заявил Си Цзиньпин.



Тогда, менее чем за 20 дней Центральный комитет КПК принял «Правила из восьми пунктов», изложенные в немногим более чем 600 иероглифах и установившие для партийных и административных кадровых нормы поведения и запреты в различных сферах деятельности.



Эти правила принеся немедленные и замечательные результаты и в течение 10 с лишним лет непрерывно совершенствовались и сегодня они остаются отличительной чертой усилий Си Цзиньпина и КПК по улучшению партийного стиля и стиля работы кадровых работников.



В конце 1980-х годов, когда Си Цзиньпин занимал пост секретаря комитета КПК округа Ниндэ, который в то время был одним из бедных районов провинции Фуцзянь, он отказался брать новый импортный автомобиль для служебного пользования и настоял на использовании старого, доставшегося ему от предшественника. Как он объяснил, проблема стиля работы часто возникает из-за неправильного обращения с частными и общественными интересами, а также злоупотреблением властью.



В 1989 году в округе Ниндэ был опубликован свод из 12 правил, способствующих чистоте управления и самодисциплине среди чиновников и в последующие годы, по мере продвижения на более высокие должности, Си Цзиньпин всегда вводил строгие стандарты публичного поведения для партийных работников. «Правила из восьми пунктов», принятые на заседании Политбюро ЦК КПК под председательством Си Цзиньпина 4 декабря 2012 года, означают открытие Си Цзиньпином новой страницы в летописи всестороннего устрожения внутрипартийного управления.



«Слова нужно подкреплять делом, обещания надо выполнять. В Политбюро ЦК КПК их исполнение начнется с меня», - сказал он.



В статье Синьхуа подробно описывается стиль работы Си Цзиньпина в разные периоды его деятельности по улучшению партийного стиля, в том числе на примерах собственного поведения.



В статье отмечается, что « Борьба с коррупцией - задача не из легких. Си Цзиньпин берет на себя ответственность за решение проблемы, связанной с разнузданностью чиновников. Он нанес первый стратегический удар, направленный на преодоление общественного недовольства».



«Наблюдатели описывают стратегию Си Цзиньпина как решение вопросов один за другим, что помогает добиваться неуклонного прогресса. Пошаговый подход, начинающийся с таких, казалось бы, незначительных вопросов, как лунные пряники, поздравительные открытки и фейерверки, продвигающийся от мелкого к глубокому, от легкого к трудному, шаг за шагом добиваясь прогресса».



Чтобы усилить реализацию духа «Правил из восьми пунктов, Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины регулярно называет имена нарушителей и объявляет об их наказаниях, чтобы удерживать от дурных поступков других.



За десять лет около 1,1 млн чиновников получили напоминание, выговор или наказание за нарушение правил, говорится в статье Синьхуа.



«Полностью осознавая, что коррупция - это проблема, которая больше всего возмущает народ, Си Цзиньпин сказал: «Если мы не обидим сотен и тысяч коррупционеров, мы подведем 1,4 млрд китайцев»«, - подчеркивается в статье.



«Правила из восьми пунктов» помогли восстановить доверие общества. Недавний опрос показал, что 94,9 проц. респондентов положительно оценили эффективность реализации «Правил из восьми пунктов».



«Мы должны показать, что не только способны добиваться результатов, но и делать это с искренней преданностью делу. Только тогда мы сможем по-настоящему завоевать доверие народа», - заявил Си Цзиньпин.



В январе 2025 года в Китае расследовали и рассмотрели 16 430 случаев нарушений «Правил из восьми пунктов».



Проблемы стиля работы носят повторяющийся и глубоко укоренившийся характер, и их нельзя решить в одночасье или искоренить разовой кампанией. Мы должны избегать поверхностных и краткосрочных усилий, похожих на мимолетные порывы ветра, предостерег Си Цзиньпин.



«Гвоздь не забить с одного удара молотка, нужно бить по нему удар за ударом, пока он не будет забит полностью. Чтобы перемены укоренились глубоко в поведении и мышлении людей мы должны продолжать неустанные усилия», - сказал Си Цзиньпин.

