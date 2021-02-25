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Общество     25.02.2021 15:42

Синоптики: говорить о наступлении весны в Москве рано

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Теги:  оттепель  погода 

25 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москву пришла оттепель, однако говорить о наступлении весны еще рано, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По словам Поздняковой, В 12:00 на метеостанции ВДНХ температура воздуха поднялась выше нуля, к 14:00 достигла +1,8 градуса. По прогнозам, температура продолжит расти и достигнет +4 градусов.

Однако это только оттепель, считать потепление приходом весны нельзя. Весна традиционно приходит в Москву в последней пятидневке марта, когда температура воздуха становится устойчиво положительной.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что из-за снега воздух будет охлаждаться даже при устойчивой плюсовой температуре, поэтому настоящая весна придет в Москву не раньше середины апреля.


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Карта места

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Теги: 
оттепель  погода 

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