Синоптики предупредили москвичей о 20-градусных морозах

1 февраля. Mossovetinfo.ru - Синоптики предупредили москвичей о 20-градусных морозах в начале февраля.



«6,7, 8 и 9 февраля в ночные часы ударят 20-градусные морозы. День ото дня небосвод всё чаще станет озаряться солнцем, ведь 90% его энергии будет отражаться белоснежной поверхностью, поэтому воздух после полудня вряд сумеет прогреться выше -10…-15°», - говорится в сообщении на портале «Метеовести».



К выходным, к финалу первой декады февраля, холода немного отступят, и температурный фон вернется в свое климатическое русло: минимальная температура -8…-13°, максимальная – -3…-8°.