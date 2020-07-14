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Общество     14.07.2020 12:48

Синоптики предупредили о росте уровня воды в реках Московского региона 14-17 июля

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Теги:  паводок  подтопления  дожди 

14 июля. Mossovetinfo.ru – В период с 14 по 17 июля, в Москве-реке и других реках Москвы и Подмосковья ожидается паводок с ростом уровня воды до 2 метров, отмечается в письме руководителя Росгидромета Игоря Шумакова губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Документ имеется в распоряжении ИА «Моссовет».

Рост уровня воды ожидается в связи с проливными дождями, которые пройдут в Москве и Московской области в период с 14 по 17 июля. Ожидается затопление пойм и пониженных участков рельефа, возможно подтопление расположенных в них построек. Также ожидается увеличение зоны подтоплений в Можайском районе и городском образовании Наро-Фоминск.

Ранее сообщалось, что во вторник, 14 июля в Москве может выпасть более 50% месячной нормы осадков, а в последующие дни интенсивные осадки в Москве продолжатся.


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Карта места

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Теги: 
паводок  подтопления  дожди 

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