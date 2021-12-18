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Общество     18.12.2021 13:39

Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве 19 декабря

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Теги:  погода  прогноз погоды 

18 декабря. Mossovetinfo.ru – Сильный снегопад начнется в Москве в ночь на воскресенье, 19 декабря. Об этом сообщает Комплекс городского хозяйства столицы. Снег будет идти и весь день 19 декабря.

Температура воздуха днем 19 декабря будет от -2 до 0°C, что может способствовать образованию гололедицы.

Общий прирост свежевыпавшего снега составит до 9 см. Это почти четверть месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что в Москве на следующей неделе ожидаются 20-градусные морозы.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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