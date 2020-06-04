4 июня. Mossovetinfo.ru – На следующей неделе синоптики прогнозируют в Москве 30-градусмную жару, сообщает центр погоды «Фобос».



Сообщается, что грозовые дожди в Москве сохранятся, но уже к пятнице температурный режим достигнет июньских значений: +21…+22°. В выходные рост температуры продолжится и в понедельник столбики термометров могут достичь +30°.