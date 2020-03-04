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Общество
05.03.2020, 16:31
Синоптики прогнозируют аномально теплую весну в Москве
5 марта. Mossovetinfo.ru – Наступившая весна порадует москвичей аномально теплой погодой, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. По п...
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Общество
05.03.2020, 09:43
Более 50% москвичей собираются принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию
5 марта. Mossovetinfo.ru – Более 50% москвичей намерены принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, следует из данных опроса, проведенного исследовательской компанией «Инсомар». ...
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Общество
04.03.2020, 15:55
В проекте «Активный гражданин» проголосуют за проекты благоустройства в Москве
4 марта. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало три голосования по проектам благоустройства в трех районах Москвы. Голосования касаются проектов благоустройства в ...