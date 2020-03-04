5 марта. Mossovetinfo.ru – Наступившая весна порадует москвичей аномально теплой погодой, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.



По прогнозам синоптиков, в марте температура воздуха будет выше средних значений на 3-6 градусов, в апреле – на 2-3 градуса, в мае – на 1-2 градуса. Ранее сообщалось, что прошедшей зимой средняя температура оказалась выше нормы на 7,7 градуса выше нормы.



По словам Тишковца, в начале марта в Москве наблюдается самый высокий температурный фон за всю историю наблюдений. В ближайшие два дня Москва окончательно избавиться от снежного покрова.



Тишковец также спрогнозировал, что и лето в Москве будет теплым, но при этом комфортным.