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Общество     05.03.2020 16:31

Синоптики прогнозируют аномально теплую весну в Москве

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Теги:  погода  прогнозы 

5 марта. Mossovetinfo.ru – Наступившая весна порадует москвичей аномально теплой погодой, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По прогнозам синоптиков, в марте температура воздуха будет выше средних значений на 3-6 градусов, в апреле – на 2-3 градуса, в мае – на 1-2 градуса. Ранее сообщалось, что прошедшей зимой средняя температура оказалась выше нормы на 7,7 градуса выше нормы.

По словам Тишковца, в начале марта в Москве наблюдается самый высокий температурный фон за всю историю наблюдений. В ближайшие два дня Москва окончательно избавиться от снежного покрова.

Тишковец также спрогнозировал, что и лето в Москве будет теплым, но при этом комфортным.


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Карта места

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Теги: 
погода  прогнозы 

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