28 февраля. Mossovefinfo.ru – В первую неделю марта в Москве ожидается аномально теплая погода сообщает Гилрометцентр.



По прогнозам в первые дни марта температура воздуха в Москве будет на 7-9 градусов выше многолетних значений.



В понедельник воздух в Москве прогреется до +6 градусов. В следующие дни температура будет подниматься еще выше: до +7, а в некоторых районах до +8 градусов. При этом ожидается переменная облачность, возможны осадки, также ожидается ветер.

