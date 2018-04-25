25 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве и Подмосковье 25 апреля будет облачно, временами дождь. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Максимальная температура воздуха в столице составит +11…+13°, по области +9…+14°.
Атмосферное давление немного понизится и составит 738 миллиметров ртутного столба.
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