25 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве и Подмосковье 25 апреля будет облачно, временами дождь. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Максимальная температура воздуха в столице составит +11…+13°, по области +9…+14°.



Атмосферное давление немного понизится и составит 738 миллиметров ртутного столба.

