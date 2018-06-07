7 июня. Mossovetinfo.ru – Днем в четверг, 7 июня, в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Максимальная температура воздуха в столице +14…+16°, по области +12…+17°.



Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.