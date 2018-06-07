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Общество     07.06.2018 08:08

Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 июня

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Теги:  погода 

7 июня. Mossovetinfo.ru – Днем в четверг, 7 июня, в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Максимальная температура воздуха в столице +14…+16°, по области +12…+17°.

Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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