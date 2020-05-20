20 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве в четверг, 21 мая, ожидается мокрый снег с дождем, сообщает центр погоды «Фобос».



Ожидается, что снег выпадет в ночные и утренние часы. Кроме того, в течение дня в Москве ожидается аномальное количество осадков. За день может выпасть до 28 миллиметров осадков, что составляет половину месячной нормы. Температура воздуха в дневное время не поднимется выше +8…+10°.



По прогнозам синоптиков, серьезное потепление придет в Москву только в понедельник, 25 мая. Температура повысится до +15…+20°, дожди прекратятся, а в течение недели температура в дневные часы будет подниматься до +20…+25°.