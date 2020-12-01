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Общество     01.12.2020 14:36

Синоптики прогнозируют снежный покров в Москве на Новый год

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Теги:  прогноз погоды  Новый год  снег 

1 декабря. Mossovetinfo.ru – К Новому году снежный покров в Москве может достичь 13 сантиметров, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По прогнозам синоптиков, в последнюю декаду декабря в Москве ожидается похолодание, которое будет сопровождаться снежными зарядами. В ночное время температура воздуха будет опускаться до -6.. -11 градусов, в дневное время - до -1.. -6 градусов.

В результате к Новому году в Москве сформируется устойчивый снежный покров толщиной в 8-13 сантиметров.


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Теги: 
прогноз погоды  Новый год  снег 

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