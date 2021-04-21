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Общество     21.04.2021 09:10

Синоптики рассказали, когда в Москву вернётся хорошая погода

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Теги:  погода  прогноз погоды 

21 апреля. Mossovetinfo.ru — Хорошая погода вернется в Москву в конце апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

По словам Варакина, теплая погода без осадков вернется в Москву в понедельник, 26 апреля, и продержится как минимум всю первую половину следующей недели.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве будет выше нормы, однако аномально жаркой погоды ожидать не стоит, майскую погоду еще придется подождать.

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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