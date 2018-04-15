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Общество     15.04.2018 09:19

Синоптики рассказали о погоде в Москве 15 апреля

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Теги:  погода 

15 апреля. Mossovetinfo.ru – До 17 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, 15 апреля. Будет облачно и без осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Максимальная температура воздуха составит +15…+17°, в Подмосковье +13…+18°. Атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба.



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Теги: 
погода 

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