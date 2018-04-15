15 апреля. Mossovetinfo.ru – До 17 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, 15 апреля. Будет облачно и без осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Максимальная температура воздуха составит +15…+17°, в Подмосковье +13…+18°. Атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба.