Общество 19.04.2018, 09:09 Фестиваль «Московская весна а сappella» пройдет на 61 площадке

19 апреля. Mossovetinfo.ru – Весенний творческий фестиваль «Московская весна а сappella» пройдет с 27 апреля по 9 мая 2018 года. Фестиваль пройдет второй раз. Об этом сообщается на портале мэра Мо...

Общество 19.04.2018, 08:21 Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 апреля

19 апреля. Mossovetinfo.ru – Днем в четверг, 19 апреля, в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Максимальная...