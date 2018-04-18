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Общество     19.04.2018 08:21

Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 апреля

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Теги:  погода 

19 апреля. Mossovetinfo.ru – Днем в четверг, 19 апреля, в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Максимальная температура воздуха в столице составит +12…+14°, по области +10…+15°.

Атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметра ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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