Другие материалы
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Общество
19.04.2018, 09:09
Фестиваль «Московская весна а сappella» пройдет на 61 площадке
19 апреля. Mossovetinfo.ru – Весенний творческий фестиваль «Московская весна а сappella» пройдет с 27 апреля по 9 мая 2018 года. Фестиваль пройдет второй раз. Об этом сообщается на портале мэра Мо...
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Общество
19.04.2018, 08:21
Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 апреля
19 апреля. Mossovetinfo.ru – Днем в четверг, 19 апреля, в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Максимальная...
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Общество
18.04.2018, 10:28
Вопрос о блокировке Facebook в России может встать до конца 2018 года – Роскомнадзор
18 апреля. Mossovetinfo.ru - - До конца 2018 года Роскомнадзор проверит соблюдение законодательства со стороны соцсети Facebook после чего может встать вопрос о блокировке Facebook в России. Об э...