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Общество     21.05.2018, 09:06

Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 мая

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Теги:  погода 

21 мая. Mossovetinfo.ru – Днем в понедельник, 21 мая, в Москве и Подмосковье будет малооблачно, без осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Максимальная температура воздуха в столице +19…+21°, по области +17…+22°.

Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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