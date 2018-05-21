Общество 21.05.2018, 09:06 Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 мая

21 мая. Mossovetinfo.ru – Днем в понедельник, 21 мая, в Москве и Подмосковье будет малооблачно, без осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Максимальная температура воздуха в столице ...

Общество 21.05.2018, 08:50 На здании «Манежа» покажут 3D-фильмы о футболе

21 мая. Mossovetinfo.ru – 3D-фильмы о футболе покажут на фасаде Центрального выставочного зала «Манеж» в преддверии чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня. Об этом сообщается...