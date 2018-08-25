24 августа. Mossovetinfo.ru – Теплая погода без осадков ожидается в Москве в субботу, 25 августа. Об этом сообщает центре погоды «Фобосы».
Максимальная температура в городе +24…+26°, по области +22…+27°. Атмосферное давление составит 748 миллиметров в секунду.
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