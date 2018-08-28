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Общество     28.08.2018 08:15

Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 августа

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Теги:  погода 

28 августа. Mossovetinfo.ru – Жаркая погода без осадков ожидается в Москве во вторник, 28 августа, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве составит +27…+29°, по области +25…+30°. Атмосферное давление будет стабильным и составит 749 миллиметров ртутного столба.


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Теги: 
погода 

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