28 августа. Mossovetinfo.ru – Жаркая погода без осадков ожидается в Москве во вторник, 28 августа, сообщает центр погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве составит +27…+29°, по области +25…+30°. Атмосферное давление будет стабильным и составит 749 миллиметров ртутного столба.
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