28 августа. Mossovetinfo.ru – Жаркая погода без осадков ожидается в Москве во вторник, 28 августа, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве составит +27…+29°, по области +25…+30°. Атмосферное давление будет стабильным и составит 749 миллиметров ртутного столба.