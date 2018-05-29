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Общество     29.05.2018, 08:24

Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 мая

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Теги:  погода 

29 мая. Mossovetinfo.ru - Днем во вторник, 29 мая, в Москве и Подмосковье будет малооблачно, без осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Максимальная температура воздуха в столице +22…+24°, по области +20…+25°.

Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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