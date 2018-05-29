Другие материалы
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Общество
29.05.2018, 09:18
Рейтинг конкурентов Собянина на выборах мэра Москвы составил 1% - опрос
29 мая. Mossovetinfo.ru – Муниципальный депутат Илья Яшин и политик Дмитрий Гудков набрали бы менее 1% голосов на выборах мэра Москвы, если бы они состоялись в «ближайшее воскресенье», следует из данн...
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Общество
29.05.2018, 08:33
Праздничную программу к Дню защиты детей подготовили 13 московских парков
29 мая. Mossovetinfo.ru – Международный день защиты детей отметят 1 и 2 июня в 13 зонах отдыха в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Праздничные пр...
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Общество
29.05.2018, 08:24
Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 мая
29 мая. Mossovetinfo.ru - Днем во вторник, 29 мая, в Москве и Подмосковье будет малооблачно, без осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Максимальная температура воздуха в столице +22...