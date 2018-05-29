Общество 29.05.2018, 08:33 Праздничную программу к Дню защиты детей подготовили 13 московских парков

29 мая. Mossovetinfo.ru – Международный день защиты детей отметят 1 и 2 июня в 13 зонах отдыха в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Праздничные пр...

Общество 29.05.2018, 08:24 Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 мая

29 мая. Mossovetinfo.ru - Днем во вторник, 29 мая, в Москве и Подмосковье будет малооблачно, без осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Максимальная температура воздуха в столице +22...