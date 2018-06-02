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Общество     02.06.2018 10:10

Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 июня

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Теги:  погода 

2 июня. Mossovetifo.ru - Максимальная температура воздуха в Москве в субботу, 2 июня, достигнет +22…+24°, в Подмосковье ожидается +20…+25°.

Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.


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Теги: 
погода 

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