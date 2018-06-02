2 июня. Mossovetifo.ru - Максимальная температура воздуха в Москве в субботу, 2 июня, достигнет +22…+24°, в Подмосковье ожидается +20…+25°.
Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.
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