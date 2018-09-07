7 сентября. Mossovetinfo.ru – Благодаря действию антициклона, в пятницу 7 сентября в Москве сохраниться по-летнему теплая, комфортная погода, сообщает центр погоды «Фобос».



В дневное время температура воздуха в столице составит +23…+25°, по области +21…+26°. Атмосферное давление также не будет меняться и составит 752 миллиметра ртутного столба.