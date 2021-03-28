28 марта. Mossovetinfo.ru – Синоптики объявили о начале метеорологической весны в Москве. Как сообщает центр погоды «Фобос», до конца марта ночная температура будет колебаться около 0°, а днём в среднем составит +5…+10°,



Отмечается, что снег начал стремительно таять, и в начале апреля в городе его почти не останется.