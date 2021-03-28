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Общество     28.03.2021 14:07

Синоптики рассказали о погоде в Москве до конца марта

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Теги:  погода  прогноз погоды 

28 марта. Mossovetinfo.ru – Синоптики объявили о начале метеорологической весны в Москве. Как сообщает центр погоды «Фобос», до конца марта ночная температура будет колебаться около 0°, а днём в среднем составит +5…+10°,

Отмечается, что снег начал стремительно таять, и в начале апреля в городе его почти не останется.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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