Синоптики рассказали о погоде в Москве на рабочей неделе с 5 по 9 сентября

5 сентября. Mossovetinfo.ru — Прохладная погода и небольшие дожди ожидаются в Москве на рабочей неделе с 5 по 9 сентября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



До пятницы воздух в столице не прогреется выше 12 градусов, в конце рабочей недели ожидается небольшое потепление — до 15 градусов.



Прогноз погоды на День города, который Москва отметит 10-11 сентября, синоптики пока не дают.