29 января. Mossovetinfo.ru – Аномальное потепление придет в Москву на неделе. Об этом сообщает портал «Метеовести».



Уже во вторник в столицу придут оттепели. И только в четверг ожидается кратковременное похолодание: днем около -6⁰.



В понедельник в Москве продолжится снегопад. Будет облачно. Температура воздуха - -3…-5°, в



Атмосферное давление к вечеру понизится до 740 миллиметров ртутного столба.