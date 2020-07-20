20 июля. Mossovetinfo.ru – Следствие решило освободить из-под стражи администратора паблика «омбудсмен полиции» Игоря Худякова, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Худякова Максима Пашкова.
По словам Пашкова, такое решение было принято в связи с тем, что изменился объем обвинений, предъявляемых Худякову.
Пашков также сообщил, что постановление об освобождении Худякова в ближайшее время будет направлено в ФСИН, после чего он выйдет на свободу.
При этом, следствие не вынесло Худякову другой меры пресечения, этот вопрос может быть решен, когда ему снова предъявят обвинения.
Худяков был арестован в рамках расследования дела основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Воронцов был арестован в начале мая по обвинению в вымогательстве. Позднее ему было предъявлено еще одно обвинение по статье «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».
15:05 Общество Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
15:05 Власть Путин назначил Дегтярева врио главы Хабаровского края
14:49 Общество СК освободил из-под стражи администратора «Омбудсмена полиции» Игоря Худякова
14:09 Власть Путин согласился перенести шествие «Бессмертного полка» на 2021 год
13:21 В России В России начала действовать программа господдержки перевода машин на газ
19:47 Город (Москва и область) День города в Москве планируется отметить по расписанию - Собянин
13:18 Город (Москва и область) Собянин рассказал, когда появится график переселения по программе реновации
10:16 Город (Москва и область) Для программы реновации утверждено уже более 450 площадок
10:02 Город (Москва и область) Специальные автобусные маршруты запустили в Москве на время ремонта поликлиник
23:25 Город (Москва и область) На допвыборах мундепов 13 сентября в Москве будет электронное голосование
10:58 Город (Москва и область) Госпитали в выставочных залах «Крокус Экспо» планируется закрыть - Воробьев
11:39 Город (Москва и область) Начался капремонт Большого каменного моста, движение ограничено