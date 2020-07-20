20 июля. Mossovetinfo.ru – Следствие решило освободить из-под стражи администратора паблика «омбудсмен полиции» Игоря Худякова, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Худякова Максима Пашкова.



По словам Пашкова, такое решение было принято в связи с тем, что изменился объем обвинений, предъявляемых Худякову.



Пашков также сообщил, что постановление об освобождении Худякова в ближайшее время будет направлено в ФСИН, после чего он выйдет на свободу.



При этом, следствие не вынесло Худякову другой меры пресечения, этот вопрос может быть решен, когда ему снова предъявят обвинения.



Худяков был арестован в рамках расследования дела основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Воронцов был арестован в начале мая по обвинению в вымогательстве. Позднее ему было предъявлено еще одно обвинение по статье «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».