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Общество     16.03.2025 10:22

СК предложил Госдуме приравнять тех, кто использует электросамокаты, к водителям - Володин

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Теги:  СИМ  средства индивидуальной мобильности  Следственный комитет  предложения  Госдума  электросамокаты  Володин  Мосгордума  Ликсутов  мнения  дебаты 

16 марта — Mossovetinfo.ru — Следственный комитета России направил в Госдуму предложение о том, чтобы распространить понятие водитель на тех, кто использует электросамокаты и иные средства индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале.

Также СК внес другие предложения об обязании пользователей СИМ к полному соблюдению Правил дорожного движения.

Что, в свою очередь, обяжет последних к полному соблюдению Правил дорожного движения.

Володин сообщил о следующих предложениях Следственного комитета:

« — уточнение термина «транспортное средство» с указанием на его предназначение в том числе для индивидуального передвижения по дорогам;
— распространение понятия «водитель» на лицо, использующее электросамокаты и иные СИМ;
— дополнение категорий транспортных средств подкатегорией «М1», включающей СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт;
— включение в категории «М» (мопеды) и «А» (мотоциклы) СИМ с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт соответственно;
— предоставление права на управление транспортными средствами подкатегории «М1» лицам, достигшим 16-летнего возраста».

Также Володин напомнил, что 54% участников опроса в его Telegram-канале проголосовали за полный запрет использования электросамокатов для передвижения по улицам.

Накануне, 15 марта, ИА МОССОВЕТ сообщило, что в Москве открыт восьмой сезон сервисов аренды электросамокатов и 13-й сезон проката велосипедов, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Сообщается, что на старте жителям и гостям города доступны: 60 тыс. электросамокатов, а также более 20 тыс. велосипедов. Также московские власти (заммэра Ликсутов, Мосгордума) ведут «дебаты» по вопросам замедления скорости средств индивидуальной мобильности на тротуарах и в других местах для пешеходов.

Накануне московские власти напомнили, что с этого года арендовать самокат в столице можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Проверка позволит не допускать в сервис проката детей и подростков и быстрее выявлять тех, кто грубо нарушает ПДД.

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Теги: 
СИМ  средства индивидуальной мобильности  Следственный комитет  предложения  Госдума  электросамокаты  Володин  Мосгордума  Ликсутов  мнения  дебаты 

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