26 апреля. Mossovetinfo.ru – Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни, сообщает пресс-служба Малого театра.



В последние годы Быстрицкая тяжело болела. Время и место прощания с артисткой и место похорон будут определены позднее.