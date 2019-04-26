Другие материалы
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Общество
26.04.2019, 11:57
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 26 апреля
26 апреля. Mossovetinfo.ru – «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве с пятницы 26 апреля в связи с высокой пожароопасностью, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра Ранее...
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Общество
26.04.2019, 11:13
Элина Быстрицкая. Биография
26 апреля. Mossovetinfo.ru – Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Советская и российская актриса театра и кино, театральный педагог, пев...
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Общество
26.04.2019, 10:34
Умерла актриса Элина Быстрицкая
26 апреля. Mossovetinfo.ru – Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни, сообщает пресс-служба Малого театра. В последние годы Быстрицкая тя...