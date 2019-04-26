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Общество     26.04.2019 10:34

Умерла актриса Элина Быстрицкая

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Теги:  Элина Быстрицкая  смерть  театр  кино 

26 апреля. Mossovetinfo.ru – Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни, сообщает пресс-служба Малого театра.

В последние годы Быстрицкая тяжело болела. Время и место прощания с артисткой и место похорон будут определены позднее.


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Теги: 
Элина Быстрицкая  смерть  театр  кино 

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