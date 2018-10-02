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Общество     02.10.2018 12:11

Скончался известный советский и российский актер Роман Карцев

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Теги:  Роман Карцев  смерть 

2 октября. Mossovetinfo.ru – Известный российский и советский актер Роман Карцев скончался в возрасте 79 лет, сообщила на своей странице в Facebook Наталья Жванецкая.

Причина смерти не называется.

Роман Карцев выступал на эстраде вместе со своим другом Виктором Ильченко, выступал в Театре миниатюр Аркадия Райкина, в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого. Также снялся в фильмах «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Мастер и Маргарита», «Биндюжник и Король» и других. С 1990 года Заслуженный артист РСФСР, с 1999 года Народный артист России.


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Теги: 
Роман Карцев  смерть 

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