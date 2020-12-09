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Общество     09.12.2020 11:43

СМИ сообщили об утечке персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом

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Теги:  коронавирус  COVID-19  персональные данные  утечка данных 

9 декабря. Mossovetinfo.ru - Персональные данные 300 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом, попали в интернет, утверждает Readovka.

Издание отмечает, что в сети появилась информация о именах и фамилиях переболевших, адреса их регистрации и проживания, а также вся информация о течении болезни и заборах анализов.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что власти столицы проводят проверку данной информации. О результатах проверки будет объявлено дополнительно.


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Теги: 
коронавирус  COVID-19  персональные данные  утечка данных 

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