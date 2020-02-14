14 февраля. Mossovetinfo.ru – Снег в Москве может растаять до наступления календарной зимы, сообщает портал «Метеоновости».



В настоящее время снежный покров в Москве совсем небольшой, от 4 сантиметров в центре города до 10 сантиметров на окраинах. По прогнозам синоптиков, в понедельник в Москву придет новый атлантический циклон, который принесет в Москву очередное повышение температуры и дожди. Все это приведет к тому, что и без того небольшой снежный покров в Москве исчезнет.



Таким образом, начало календарной весны Москва может встретить без снега.