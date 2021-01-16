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Общество     16.01.2021 09:52

Снегопад и морозы ожидаются в Москве 16 января

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Теги:  погода  прогноз погоды 

16 января. Mossovetinfo.ru – Снегопад и до минус 15 градусов мороза ожидается в Москве в субботу, 16 января. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Это на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что также ниже нормы.

По прогнозам синоптиков, морозы сохранятся в Москве до конца января, а пик похолодания придется на воскресенье, 17 января.

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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