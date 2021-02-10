 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Общество     10.02.2021 12:03

Снегопад продлится в Москве 36 часов

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  снегопад  метель  прогноз погоды 

10 февраля. Mossovetinfo.ru – Мощный снегопад, который ожидается в Москве в пятницу, продлится 36 часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам синоптика, Москву ожидает «снежный апокалипсис». Снег будет непрерывно идти 36 часов, при этом скорость ветра вырастет до 20 метров в секунду. В таких условиях, видимость может сократится до минимальной - на расстоянии вытянутой руки может быть ничего не видно.

Тишковец прогнозирует, что из-за метели и снежных заносов произойдет коллапс наземного транспорта и авиасообщения. Поэтому для поездок по городу лучше воспользоваться общественным транспортом.

При этом, температура воздуха в Москве останется достаточно низкой: от 9 до 14 градусов мороза. Однако из-за сильного ветра и высокой влажности ощущения при такой погоде будут такие, как будто на улице -20.. -25 градусов.

По прогнозам синоптиков, за два дня в Москве может выпасть до 100% месячной нормы осадков, высота сугробов вырастет с 37 до 50-60 сантиметров, по пояс взрослому человеку.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
снегопад  метель  прогноз погоды 

Возврат к списку

Лента новостей

12:47 Общество Общероссийское тестирование онлайн-голосования перенесли с апреля на май - ЦИК

12:03 Общество Снегопад продлится в Москве 36 часов

11:25 Город (Москва и область) Опубликован график переселения еще 665 домов по программе реновации

11:15 Общество В России впервые с середины октября выявлено менее 15 тысяч случаев COVID-19 за сутки

10:18 Происшествия Леонид Волков объявлен в международный розыск

Актуальные материалы

01:12 Общество Бюро МГК КПРФ опубликовало предварительный список кандидатов на выборы в Госдуму по Москве

11:40 Город (Москва и область) Одну из платформ станции метро «Каширская» закроют до конца лета

17:35 Мнения Ректор ВШЭ: Вышка сегодня столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Навального

16:27 Город (Москва и область) В наземном транспорте Москвы открыли передние двери для пассажиров

11:00 Общество Власти Москвы подбирают мужу Скабеевой – Попову округ для выборов

09:53 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой линии метро откроют в 2023 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru