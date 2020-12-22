22 декабря. Mossovetinfo.ru - Циклон «Грета» в конце недели принесет в Москву мощные снегопады и метели, сообщает центр погоды «Фобос».
До среды в Москве сохранится пасмурная погода, без осадков, температура воздуха будет колебаться в районе 0°. Однако уже в среду вечером начнутся слабые снегопады, которые продлятся в течение полутора суток.
В пятницу вечером снегопады в Москве усилятся, температура начнет опускаться, ожидается -2…-5° в пятницу и до -4…-7°, в субботу. В этот период может выпасть до половины месячной нормы осадков, высота сугробов в Москве вырастет с 10 до 20 сантиметров. При этом, снегопады будут сопровождаться усилением ветра до 10-15 метров в секунду.
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