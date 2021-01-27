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Общество     27.01.2021 17:09

Снегопады ожидаются в Москве 28 и 29 января

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Теги:  снег  снегопад  погода  прогноз погоды 

27 января. Mossovetinfo.ru – В четверг и пятницу, 28 и 29 января, в Москву придут снегопады, сообщает портал «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, учитывая, что в эти дни в температура воздуха в Москве ожидается в районе 0..-2 градуса, осадки ожидаются в виде снега и мокрого снега.

За два дня в Москве может выпасть от 5-10 сантиметров снега, что составляет четверть месячной нормы осадков.

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Карта места

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Теги: 
снег  снегопад  погода  прогноз погоды 

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