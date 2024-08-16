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Общество
02.09.2024, 09:04
Снос Дома культуры Трехгорной мануфактуры Москомнаследие считает «противоаварийными» работами
2 сентября — Mossovetinfo.ru — К концу минувшей недели полностью снесены восточная стена, все внутренние перекрытия...
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Общество
30.08.2024, 15:34
Иск в суд о незаконности тотального электронного голосования в Москве подан городским комитетом КПРФ
30 августа — Mossovetinfo.ru — 30 августа Московское городское отделение КПРФ подало иск о незаконности тотального э...
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Общество
16.08.2024, 11:01
Хостелы на тысячи мест для мигрантов в центре Москвы вызывают протесты жителей
16 августа — Mossovetinfo.ru — Накануне следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело ...