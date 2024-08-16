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Общество     02.09.2024 09:04

Снос Дома культуры Трехгорной мануфактуры Москомнаследие считает «противоаварийными» работами

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Теги:  Дом культуры Трехгорной мануфактуры  памятник  снос  Мосгорнаследие 

2 сентября — Mossovetinfo.ru — К концу минувшей недели полностью снесены восточная стена, все внутренние перекрытия и перегородки бывшего Дома культуры Трехгорной мануфактуры (Трехгорный вал, 6) — памятника федерального значения, объекта Красной книги Архнадзора, сообщили ИА МОССОВЕТ в общественном движении Архнадзор.

Также сообщается:
- Снос реестровых памятников невозможен по закону. Но в официальных ответах Мосгорнаследия работы названы «противоаварийными». Снос облегчается тем, что в предмете охраны значатся только капитальные стены 1902 года, оставшиеся от «большой кухни» Прохоровых.
- ДК был перестроен в 1929 году из кухни-столовой для рабочих Прохоровской (Трехгорной) мануфактуры, так называемой «большой кухни», 1902 года постройки.
- Пока остались Западная и северная стены на высоту первого этажа.

По сведениям Архнадзора, нынешние владельцы здания, АО «ТК Мадлена» и ООО «Посольство красоты», не собираются восстанавливать ДК; на его месте проектируется совершенно другое здание, с новыми оформлением и функциями.

Пресненский район теряет уже третий Дом культуры. В 2017 году снесен ДК им. Серафимовича в Среднем Тишинском переулке, перестроенный из корпуса красильной фабрики купца Шустова, с богатой мемориальной историей. В 2022 году уничтожен ДК «Кросна» на Пресненском валу, бывший корпус железнодорожных мастерских.

Также экспертная группа ИА МОССОВЕТ отмечает, что на уничтожение памятников, исторической застройки на территории Пресни отсутствует реакция и районного совета депутатов, и районного проекта «Мой район» в который монополия «Единой России».

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Карта места

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Теги: 
Дом культуры Трехгорной мануфактуры  памятник  снос  Мосгорнаследие 

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