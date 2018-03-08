Собчак вышла на пикет к Госдуме

8 марта, Mossovetinfo.ru – 8 марта, около полудня, Ксения Собчак провела одиночный пикет у здания Госдумы с требованием расследования домогательств к журналисткам депутата Леонида Слуцкого и сложения его депутатских полномочий. Собчак держала плакат: «Депутаты! Мы вас не хотим» и произнесла речь в защиту прав женщин.



«Совершенно отвратительная история, которая произошла с Леонидом Слуцким. Депутатам сходят с рук приставания к женщинам», - сказалаСобчак. "Нужно вести расследование и преследовать этого человека», - подчеркнула Собчак в своем обращении к журналистам, собравшимся у места пикета.



«Меня поражает что сама власть покрывает таких как Слуцкий. Заявление Володина (председателя Госдумы - ред) – это просто за гранью добра и зла. Сказать, что, если вам в Думе опасно – не работайте в тут. Так он нас поздравляет с 8-ым марта!», - также сказала Собчак.



Собчак также сообщила, что как кандидат в президенты она обратилась в Госдуму, чтобы материалы о приставаниях Слуцкого к журналисткам были должным образом расследованы. «Надеюсь следующий праздник мы проведем без Слуцкого», сказала Собчак».