Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Общество     08.03.2018 12:26

Собчак вышла на пикет к Госдуме

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Госдума  Собчак  Володин  Слуцкий 

8 марта, Mossovetinfo.ru – 8 марта, около полудня, Ксения Собчак провела одиночный пикет у здания Госдумы с требованием расследования домогательств к журналисткам депутата Леонида Слуцкого и сложения его депутатских полномочий. Собчак держала плакат: «Депутаты! Мы вас не хотим» и произнесла речь в защиту прав женщин.

«Совершенно отвратительная история, которая произошла с Леонидом Слуцким. Депутатам сходят с рук приставания к женщинам», - сказалаСобчак. "Нужно вести расследование и преследовать этого человека», - подчеркнула Собчак в своем обращении к журналистам, собравшимся у места пикета.

«Меня поражает что сама власть покрывает таких как Слуцкий. Заявление Володина (председателя Госдумы - ред)  – это просто за гранью добра и зла. Сказать, что, если вам в Думе опасно – не работайте в тут. Так он нас поздравляет с 8-ым марта!», - также сказала Собчак.

Собчак также сообщила, что как кандидат в президенты она обратилась в Госдуму, чтобы материалы о приставаниях Слуцкого к журналисткам были должным образом расследованы. «Надеюсь следующий праздник мы проведем без Слуцкого», сказала Собчак».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Госдума  Собчак  Володин  Слуцкий 

Возврат к списку

Лента новостей

19:07 Происшествия ДТП с участием машины скорой помощи произошло в центре Москвы

14:38 Город (Москва и область) Московские катки зимой посетили более двух миллионов человек

13:22 Происшествия В Звенигороде учительница побила ученика за плохие знания.

12:55 Город (Москва и область) Суббота станет самым теплым днем с начала весны в Москве

12:26 Общество Собчак вышла на пикет к Госдуме

Актуальные материалы

17:00 В мире IAAF не стала восстанавливать членство ВФЛА

11:46 Город (Москва и область) В рамках фестиваля «Мос/Еда!» пройдут 30 бесплатных экскурсий

09:31 Город (Москва и область) Парковка в Москве с 8 по 11 марта будет бесплатной

09:02 В мире «Оскар»-2018. Список победителей

18:37 Происшествия Толкнувший Собчак гражданин НЕ является официальным помощником председателя Мосгордумы

14:28 Происшествия Задержаны продававшие в аэропорту Домодедово девушку в сексуальное рабство

07:41 Город (Москва и область) В каких парках с 7 на 8 марта пройдет акция «Ночь на катке» -

22:23 Общество Михаил Дегтярев будет выдвигать свою кандидатуру на пост мэра Москвы на внутрипартийных выборах в ЛДПР

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru