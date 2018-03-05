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Общество     05.03.2018 17:46

Собянин извинился перед Собчак за нападение на нее стажера Мосгордумы

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Теги:  Сергей Собянин  Ксения Собчак  нападение  Мосгордума  МГД 

5 марта. Mossovetinfo.ru - Кандидат в президенты России Ксения Собчак сообщила на своей странице в Instagram о том, что мэр Москвы Сергей Собянин позвонил ей и извинился за нападение на нее стажера Московской городской Думы.

«Друзья, сегодня произошло очень неожиданное событие. Мне позвонил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин и принес свои извинения за вчерашнее нападение на Ленинградском проспекте», - написала Собчак.

Она отметила, что такой поступок вызывает у нее глубокое уважение: «...Поэтому я с благодарностью принимаю извинения Сергея Семеновича и выражаю ему свое уважение за его позицию!».

Ранее свои извинения Собчак принес председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он отметил, что напавший на Собчак человек оказался стажером Мосгордумы. Позже стало известно, что его лишили стажировки.

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Теги: 
Сергей Собянин  Ксения Собчак  нападение  Мосгордума  МГД 

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