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Общество     02.09.2018 17:40

Собянин предложил назвать именем Кобзона центр на Дубровке

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Теги:  Иосиф Кобзон. Кобзон 

2 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин предложил назвать именем Иосифа Кобзона театральный центр на Дубровке. 

В своем микроблоге в Twitter Собянин напомнил, что в 2002 году Кобзон принимал участие в спасении заложников, которых захватили в театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост». Он вел переговоры с террористами и вывел из здания несколько человек.

Кобзон скончался 30 августа в Москве на 81-м году жизни. В воскресенье он был похоронен на Востряковском кладбище.


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Теги: 
Иосиф Кобзон. Кобзон 

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