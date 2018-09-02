2 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин предложил назвать именем Иосифа Кобзона театральный центр на Дубровке.
В своем микроблоге в Twitter Собянин напомнил, что в 2002 году Кобзон принимал участие в спасении заложников, которых захватили в театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост». Он вел переговоры с террористами и вывел из здания несколько человек.
Кобзон скончался 30 августа в Москве на 81-м году жизни. В воскресенье он был похоронен на Востряковском кладбище.
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