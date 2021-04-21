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Общество     21.04.2021 17:53

Собянин прокомментировал послание президента Федеральному Собранию

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  Владимир Путин  Путин  послание президента 

21 апреля. Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал послание президента Федеральному собранию, отметив, что оно стало мощным импульсом для движения вперед.

«В условиях пандемии, в сложной экономической ситуации, когда лихорадит весь мир, наша страна не сворачивает социальные программы и планы развития. Для меня это самое важное в послании Президента», - написал мэр Москвы на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Собянин отметил, что Москва тратит на социальную сферу значительную часть бюджета, но в тоже время продолжает реализовывать крупные инфраструктурные проекты в развитии транспортной сферы, цифровизации и экологии.

Мэр Москвы также отметил, что слова президента о продолжении национальных проектов является важным сигналом для региональных и местных властей, для профильных федеральных министерств и ведомств, которые должны работать как единая команда.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию было оглашено в среду, 21 апреля, в центральном выставочном зале «Манеж».

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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  Владимир Путин  Путин  послание президента 

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