Другие материалы
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Общество
02.12.2022, 21:02
Собянин в зоне СВО посетил мобилизованных из Москвы военных - фоторепортаж
2 декабря. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин 2 декабря в своем Telegram-канале опубликовал фотографии о посещени...
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Общество
01.12.2022, 12:15
В Московском регионе участились случаи телефонного мошенничества под предлогом оказания помощи ФСБ России
1 декабря, Mossovetinfo.ru - В Московском регионе зафиксированы факты мошеннических действий, осуществляемых посред...
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Общество
15.11.2022, 12:10
Население Земли достигло восьми миллиардов человек - ООН
15 ноября. Mossovetinfo.ru - Население Земли достигло восьми миллиардов человек, сообщила Организация Объединенных Н...