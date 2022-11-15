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Общество     02.12.2022 21:02

Собянин в зоне СВО посетил мобилизованных из Москвы военных - фоторепортаж

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Теги:  Собянин  СВО  военнослужащие  строители  врачи  учителя 

2 декабря. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин 2 декабря в своем Telegram-канале опубликовал фотографии о посещении в зоне специальной военной операции военнослужащих, строителей, врачей, учителей.

Фотографии (опубликованы в конце текста) из Telegram-канала мэра о Собянина о посещении в зоне СВО мобилизованных из Москвы бойцов сопровождает следующий текст: "Помогаем нашим ребятам на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. Устанавливаем генераторы, печки, проводим освещение. Строим медицинские пункты.

На линии работают тысячи работников городского хозяйства. Сегодня побывал на месте. Пообщался со строителями и военнослужащими. Встретил бойцов, мобилизованных из Москвы. Настроение боевое".

Также Собянин встретился в Луганске с московскими врачами и "заглянул в 1-й корпус учебно-воспитательного комплекса" сопроводив в своем Telegram-канала фотоотчеты следующими словами:
"В Луганске встретился с московскими врачами. Бригада из 20 человек посменно работает в городской многопрофильной больнице №7. Работают добровольно и самоотверженно. За всё время сделали более 4 тысяч операций. Это и раненые бойцы, и пострадавшие дети";
"В Луганске заглянул в 1-й корпус учебно-воспитательного комплекса имени лётчика-космонавта Г.Т. Берегового. За лето мы его полностью перестроили. Руины вокруг после бомбёжки разобрали. Территорию благоустроили. Как и обещал детям, занятия после многолетнего перерыва возобновились".

Ниже - фоторепортаж Собянин в зоне СВО посетил мобилизованных из Москвы военных


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Теги: 
Собянин  СВО  военнослужащие  строители  врачи  учителя 

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