13 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин посетил на Тверском бульваре площадку «Четвероногий друг» фестиваля «Пасхальный дар» и взял домой брошенную собаку, которая жила в приюте.
«Большая часть моей жизни прошла рядом с домашними животными. Для меня абсолютно естественно растить собаку, выгуливать ее, заботиться о ней. Поэтому я решил взять на воспитание брошенную собаку», - сказал Собянин, которого цитирует «Интерфакс».
Мэр Москвы поблагодарил москвичей, которые берут себе бездомных питомцев из приютов.
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