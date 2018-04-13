Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Общество     13.04.2018 15:56

Собянин взял из приюта собаку

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  животные  собаки  Сергей Собянин  Собянин 

13 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин посетил на Тверском бульваре площадку «Четвероногий друг» фестиваля «Пасхальный дар» и взял домой брошенную собаку, которая жила в приюте.

«Большая часть моей жизни прошла рядом с домашними животными. Для меня абсолютно естественно растить собаку, выгуливать ее, заботиться о ней. Поэтому я решил взять на воспитание брошенную собаку», - сказал Собянин, которого цитирует «Интерфакс».

Мэр Москвы поблагодарил москвичей, которые берут себе бездомных питомцев из приютов.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
животные  собаки  Сергей Собянин  Собянин 

Возврат к списку

Лента новостей

15:56 Общество Собянин взял из приюта собаку

15:02 В России Дуров прокомментировал решение суда о блокировке Telegram в России

14:20 Город (Москва и область) В Москве летом благоустроят входные группы 43 станций метро

12:43 Город (Москва и область) Спортивный центр в Хамовниках будет похож на старинный особняк

11:42 В России Суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram

Актуальные материалы

15:02 В России Дуров прокомментировал решение суда о блокировке Telegram в России

18:43 Происшествия Мосгорсуд признал законным приговор Улюкаеву, он вступил в силу

16:37 Город (Москва и область) На Большоц кольцевой линии метро откроют 22 ТПУ

12:33 Власть Закон о блокировке сайтов с порочащей информацией принят Госдумой

21:00 В России За прием мусора из Москвы Ярославской области предложили 500 млн рублей

16:58 Общество Москвичи выберут лучших медицинских работников

10:18 Город (Москва и область) В рамках программы реновации в Москве в первой половине 2018 года заселят 24 дома

16:14 В мире США ввели новые санкции против российских компаний, бизнесменов и членов правительства

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru