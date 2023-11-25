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Общество     28.11.2023 12:37

Собянин: Зимний сезон проекта «Мой спортивный район» стартует в Москве 1 декабря

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Теги:  Собянин  Мой район  спорт  зимний сезон  Мой спортивный район  Москва  зима 

28 ноября — Mossovetinfo.ru — 1 декабря стартует сезон проекта «Мой спортивный район», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Дети и взрослые смогут бесплатно регулярно заниматься спортом рядом со своим домом.

Зимой горожан будут учить кататься на коньках. Для этого во дворах и парках столицы откроется около 60 катков», - сообщил мэр.

Также, сообщает мэр, пройдут тренировки по фитнесу на 20 спортивных площадках, а как только позволит погода — и по лыжным гонкам. Часовые занятия проведут профессиональные тренеры. Расписание разместят на сайте проекта «Мой спортивный район».
Собянин, Мой район, спорт, зимний сезон, Мой спортивный район, Москва, зима
24 ноября начал работать каток на ВДНХ, в течение всего зимнего сезона здесь будут проходить концерты, утренние зарядки, мастер-классы по фигурному катанию, конкурсы, вечеринки и флешмобы. Каток будет работать со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00, с 17:00 до 23:00, по выходным и праздничным дням с 10:00 до 15:00, с 17:00 до 23:00. Понедельник — технический день. Приобрести билеты можно на официальном сайте, в кассах на территории катка, инфоцентрах в арке Главного входа и около павильона № 55.

На сайте «ГУМ каток» сообщается, что Каток на Красной площади работает с 30 ноября по 29 февраля.

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Карта места

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Теги: 
Собянин  Мой район  спорт  зимний сезон  Мой спортивный район  Москва  зима 

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