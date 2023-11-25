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28.11.2023, 12:37
Собянин: Зимний сезон проекта «Мой спортивный район» стартует в Москве 1 декабря
28 ноября — Mossovetinfo.ru — 1 декабря стартует сезон проекта «Мой спортивный район», сообщил мэр Москвы Сергей Собя...
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27.11.2023, 09:23
В Крыму без электроснабжения оказались 498 тысяч человек
27 ноября — Mossovetinfo.ru — В Крыму без электроснабжения оказались 498 тыс. человек, сообщил советник главы республи...
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25.11.2023, 08:53
В Москве открылся Международный русско-китайский театральный фестиваль "Точка притяжения"
25 ноября — Mossovetinfo.ru — В пятницу в Московском драматическом театре "Человек" состоялось открытие Международн...