12 апреля. Mossovetinfo.ru – Завершилось формирование III созыва Общественной палаты города Москвы. Созыв будет работать с 2019 по 2021 год. ИА «Моссовет» публикует состав Общественной палаты Москвы (45 человек) полностью.



22 человека, которые работали во втором составе ОП Москвы:



Константин Ремчуков

Михаил Москвин-Тарханов

Михаил Куснирович

Маргарита Русецкая

Алексей Венедиктов

Александр Козлов

Арина Шарапова

Мария Лазутова

Людмила Мясникова

Михаил Блинкин

Евгений Гашо

Олег Матвейчев

Павел Данилин

Виталий Скрябин

Надежда Косарева

Дмитрий Кузнецов

Инесса Пученкова

Валерий Семенов

Вадим Ковалев

Наталья Присецкая

Сергей Ладочкин

Александр Шумский.



23 новых члена ОП Москвы:



Виктор Блажеев

Мария Киселева

Лилия Овчарова

Александр Мясников

Софья Троценко

Михаил Швыдкой

Александр Школьник

Сангаджи Тарбаев

Оксана Гаман-Голутвина

Владимир Чернецкий

Ольга Кириллова

Максим Буре

Норайр Блудян

Константин Горяинов

Олег Зоря

Сергей Куликов

Илья Массух

Сергей Минаев

Михаил Михальчев

Вера Москвина

Амир Сараков

Филипп Смирнов

Евгений Козеев.