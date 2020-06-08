8 июня. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 8 июня в России отмечается День социального работника. С профессиональным праздником соцработников поздравил президент России Владимир Путин. На встрече с социальными работниками президент отметил, что их работа делает общество позитивным.



«Это чрезвычайно важно для каждого из тех, кому вы подставляете плечо и отдаете часть своего сердца и души, это важно и для общества в целом, потому что от работы таких людей, как вы, наше общество становится в целом добрее, нежнее, там где нужно, сострадательнее, оно становится более цивилизованным, а значит, более эффективным, работоспособным, имеющим перспективу развития», - заявил президент.



Свои поздравления соцработникам принес также мэр Москвы Сергей Собянин.



«В период пандемии коронавирусной инфекции на вас, как и на медиков, легла огромная нагрузка и ответственность <…> Доставляя лекарства и продукты, гуляя с собаками, оказывая другую необходимую помощь, вы и волонтеры стали для многих людей главной и порой единственной нитью, связывающей их с внешним миром», - говорится в поздравлении Мэра Москвы.



Заммэра Москвы Анастасия Ракова провела в встречу с работниками социальной сферы столицы, на которой поздравила работников с профессиональным праздником и отметила, как изменилась социальная служба Москвы в период пандемии коронавируса.



«Работа в социальной сфере – непростая и ответственная. Пандемия показала, что у нас работают неравнодушие люди. Соцработники оказывали помощь самым нуждающимся, тем, кому пережить самоизоляцию труднее всего. Нет ни одного направления соцзащиты, которого бы пандемия не заставила измениться, начиная с центров соцобслуживания, заканчивая стационарным учреждениями. Мы полностью трансформировали все механизмы работы», - рассказала Ракова.



Заммэра отметила, что пандемия коронавируса заставила измениться все направления и организации социального обслуживания, выросла нагрузка на сотрудников. Благодаря профессионализму и самоотверженности сотрудников, удалось сохранить масштабы оказываемой помощи и даже снизить нагрузку с медицинских учреждений.



Поздравил коллег с профессиональным праздником и глава департамента труда и соцзащиты Москвы Евгений Стружак.



«Я не подозревал в своей жизни, что мне предстоит работать с такими сердечными людьми. Что в этом многотысячном коллективе есть стержень человеколюбия. Стержень, который позволяет преодолевать любые сложности и трудности. В нашем коллективе работают творческие люди, люди, которые всегда придумают, как решить любую проблему конкретного человека», - отметил Стружак.



В ходе действия ограничений, введенных из распространения коронавируса, работники социальной сферы Москвы оказали жителям города почти 4 миллиона услуг. При этом, более 470 тысяч из них были выполнены по заявкам, полученным с помощью специально организованной горячей линии.



Работникам социальной сферы Москвы за особые условия работы в период пандемии выплачиваются городские и федеральные надбавки. В Москве городская надбавка соцработникам составила 25 тысяч рублей в месяц. Выплаты соцработники будут получать до 15 июля 2020 года.