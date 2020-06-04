4 июня. Mossovetinfo.ru – В голосовании по внесению изменений в Конституцию, назначенном на 1 июля, собираются принять участие 67% россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



48% опрошенных выразили твердое намерение принять участие в голосовании, 19% выбрали вариант «скорее приму участие». Не собираются принимать участие в голосовании 14% респондентов.



Среди тех, кто собирается принять участие в голосовании, 62% положительно относятся к выбранной дате голосования. 15% из собирающихся голосовать отрицательно отнеслись к выбору для голосования даты 1 июля, еще для 21% вопрос даты голосования не имеет значения.



Из тех, кто собирается принять участие в голосование, 61% проголосуют скорее «за» предложенные изменения. 21% намерен проголосовать «против» поправок.



При этом, 83% декларирующих участие в голосовании, считают, что риск заразиться коронавирусом на избирательном участке незначителен или вообще отсутствует. 15% из тех, кто собирается проголосовать, считают, что риск заражения есть.



Закон о поправке в Конституцию РФ был принят Госдумой в среду, 11 марта, и в тот же день получил одобрение Совета Федерации. 14 марта документ подписал президент. В ходе обсуждения было предложено порядка 400 поправок, из которых более 170 вошли в окончательную редакцию закона, а около 200 было отклонено. Всероссийское голосование по изменениям в Конституции было назначено на 22 апреля, но из-за коронавируса, было перенесено на неопределенный срок.



1 июня на совещании с рабочей группой по поправкам в Конституцию Путин сообщил о решении назначить голосование на 1 июля. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, как будет проходить голосование с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

